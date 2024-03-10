tooker kurlson (TOOKER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) tooker kurlson (TOOKER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

tooker kurlson (TOOKER) tokennel kapcsolatos információk The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community. Hivatalos webhely: https://www.tookerkurlson.com/

tooker kurlson (TOOKER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) tooker kurlson (TOOKER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 433.44K $ 433.44K $ 433.44K Teljes tokenszám: $ 970.83M $ 970.83M $ 970.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 970.83M $ 970.83M $ 970.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 433.44K $ 433.44K $ 433.44K Minden idők csúcspontja: $ 0.135597 $ 0.135597 $ 0.135597 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00044647 $ 0.00044647 $ 0.00044647

tooker kurlson (TOOKER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) tooker kurlson (TOOKER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TOOKER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TOOKER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

