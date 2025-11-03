Tonio (TONIO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00804483 24h magas $ 0.00926324 Minden idők csúcspontja $ 0.03598027 Legalacsonyabb ár $ 0.00348256 Árváltozás (1H) +4.08% Árváltozás (1D) +3.76% Árváltozás (7D) -8.52%

Tonio (TONIO) valós idejű ár: $0.00863178. Az elmúlt 24 órában, a(z)TONIO legalacsonyabb ára $ 0.00804483, legmagasabb ára pedig $ 0.00926324 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TONIO valaha volt legmagasabb ára $ 0.03598027, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00348256 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TONIO változása a következő volt: +4.08% az elmúlt órában, +3.76% az elmúlt 24 órában, és -8.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tonio (TONIO) piaci információk

Piaci érték $ 845.69K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 845.69K Forgalomban lévő készlet 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Tonio jelenlegi piaci plafonja $ 845.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TONIO keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 845.69K.