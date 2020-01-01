TONIC ($TONIC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TONIC ($TONIC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TONIC ($TONIC) tokennel kapcsolatos információk Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community Hivatalos webhely: https://www.tonicinu.fun/ Fehér könyv: https://docs.google.com/document/d/17ipcN2B2nSG4Ulm1zt0CFpPlaD96qvmyqbPG4DzrlaM/edit?usp=drivesdk Vásárolj most $TONIC tokent!

TONIC ($TONIC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TONIC ($TONIC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 173.93K $ 173.93K $ 173.93K Teljes tokenszám: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 173.93K $ 173.93K $ 173.93K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00017402 $ 0.00017402 $ 0.00017402 További tudnivalók a(z) TONIC ($TONIC) áráról

TONIC ($TONIC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TONIC ($TONIC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $TONIC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $TONIC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $TONIC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $TONIC token élő árfolyamát!

$TONIC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $TONIC kapcsán? $TONIC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

