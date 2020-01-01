Ton Cat (TCAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ton Cat (TCAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ton Cat (TCAT) tokennel kapcsolatos információk Dedicated fan token to Meow PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture It's time for the community to unite Hivatalos webhely: https://www.toncat.net/ Vásárolj most TCAT tokent!

Ton Cat (TCAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ton Cat (TCAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 298.30K $ 298.30K $ 298.30K Teljes tokenszám: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M Keringésben lévő tokenszám: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 298.30K $ 298.30K $ 298.30K Minden idők csúcspontja: $ 0.03286947 $ 0.03286947 $ 0.03286947 Minden idők mélypontja: $ 0.00028676 $ 0.00028676 $ 0.00028676 Jelenlegi ár: $ 0.00046918 $ 0.00046918 $ 0.00046918 További tudnivalók a(z) Ton Cat (TCAT) áráról

Ton Cat (TCAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ton Cat (TCAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TCAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TCAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TCAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TCAT token élő árfolyamát!

TCAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TCAT kapcsán? TCAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TCAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!