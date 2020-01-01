TOKPIE (TKP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TOKPIE (TKP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TOKPIE (TKP) tokennel kapcsolatos információk TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad. Hivatalos webhely: https://tokpie.io Vásárolj most TKP tokent!

TOKPIE (TKP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TOKPIE (TKP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 59.89M $ 59.89M $ 59.89M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 79.29M $ 79.29M $ 79.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 75.53M $ 75.53M $ 75.53M Minden idők csúcspontja: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.755312 $ 0.755312 $ 0.755312 További tudnivalók a(z) TOKPIE (TKP) áráról

TOKPIE (TKP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TOKPIE (TKP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TKP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TKP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TKP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TKP token élő árfolyamát!

TKP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TKP kapcsán? TKP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TKP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

