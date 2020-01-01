Tokoin (TOKO) tokenomikai adatai
Tokoin (TOKO) tokennel kapcsolatos információk
Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies.
At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation.
Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token.
Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community
Tokoin (TOKO) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tokoin (TOKO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Tokoin (TOKO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Tokoin (TOKO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó TOKO tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező TOKO token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) TOKO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TOKO token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.