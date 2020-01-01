Tokoin (TOKO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tokoin (TOKO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tokoin (TOKO) tokennel kapcsolatos információk Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community Hivatalos webhely: https://www.tokoin.io/ Fehér könyv: https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862 Vásárolj most TOKO tokent!

Tokoin (TOKO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tokoin (TOKO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 224.93K $ 224.93K $ 224.93K Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 240.45K $ 240.45K $ 240.45K Minden idők csúcspontja: $ 0.177662 $ 0.177662 $ 0.177662 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00012023 $ 0.00012023 $ 0.00012023 További tudnivalók a(z) Tokoin (TOKO) áráról

Tokoin (TOKO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tokoin (TOKO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TOKO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TOKO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TOKO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TOKO token élő árfolyamát!

TOKO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TOKO kapcsán? TOKO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TOKO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

