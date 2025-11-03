TőzsdeDEX+
A(z) élő Tokeo ár ma 0.01123771 USD. Kövesd nyomon a(z) TOKE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TOKE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TOKE

TOKE árinformációk

Mi a(z) TOKE

TOKE fehér könyv

TOKE hivatalos webhely

TOKE tokenomikai adatai

TOKE árelőrejelzés

Tokeo Logó

Tokeo Ár (TOKE)

Nem listázott

1 TOKE-USD élő ár:

$0.01122206
-9.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Tokeo (TOKE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:46:19 (UTC+8)

Tokeo (TOKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01119356
24h alacsony
$ 0.0123712
24h magas

$ 0.01119356
$ 0.0123712
$ 0.081304
$ 0.00745933
-0.82%

-9.16%

-13.08%

-13.08%

Tokeo (TOKE) valós idejű ár: $0.01123771. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOKE legalacsonyabb ára $ 0.01119356, legmagasabb ára pedig $ 0.0123712 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOKE valaha volt legmagasabb ára $ 0.081304, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00745933 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOKE változása a következő volt: -0.82% az elmúlt órában, -9.16% az elmúlt 24 órában, és -13.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tokeo (TOKE) piaci információk

$ 598.19K
--
$ 1.12M
53.23M
100,000,000.0
A(z) Tokeo jelenlegi piaci plafonja $ 598.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOKE keringésben lévő tokenszáma 53.23M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.12M.

Tokeo (TOKE) árelőzmények USD

A(z) TokeoUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00113348889121128.
A(z) Tokeo USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0039494268.
A(z) Tokeo USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0054253764.
A(z) Tokeo USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.01787700915453437.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00113348889121128-9.16%
30 nap$ -0.0039494268-35.14%
60 nap$ -0.0054253764-48.27%
90 nap$ -0.01787700915453437-61.40%

Mi a(z) Tokeo (TOKE)

Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.

It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling

Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.

It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.

Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.

Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Tokeo (TOKE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Tokeo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tokeo (TOKE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tokeo (TOKE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tokeo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tokeo árelőrejelzését most!

TOKE helyi valutákra

Tokeo (TOKE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tokeo (TOKE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TOKE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Tokeo (TOKE)

Mennyit ér ma a(z) Tokeo (TOKE)?
A(z) élő TOKE ár a(z) USD esetében 0.01123771 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TOKE ára a(z) USD esetében?
A(z) TOKE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01123771. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tokeo piaci plafonja?
A(z) TOKE piaci plafonja $ 598.19K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TOKE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TOKE keringésben lévő tokenszáma 53.23M USD.
Mi volt a(z) TOKE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TOKE mindenkori legmagasabb ára 0.081304 USD.
Mi volt a(z) TOKE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TOKE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00745933 USD.
Mekkora a(z) TOKE kereskedési volumene?
A(z) TOKE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TOKE ára emelkedni fog idén?
A(z) TOKE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TOKE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:46:19 (UTC+8)

Tokeo (TOKE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

