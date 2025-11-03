Tokeo (TOKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01119356 $ 0.01119356 $ 0.01119356 24h alacsony $ 0.0123712 $ 0.0123712 $ 0.0123712 24h magas 24h alacsony $ 0.01119356$ 0.01119356 $ 0.01119356 24h magas $ 0.0123712$ 0.0123712 $ 0.0123712 Minden idők csúcspontja $ 0.081304$ 0.081304 $ 0.081304 Legalacsonyabb ár $ 0.00745933$ 0.00745933 $ 0.00745933 Árváltozás (1H) -0.82% Árváltozás (1D) -9.16% Árváltozás (7D) -13.08% Árváltozás (7D) -13.08%

Tokeo (TOKE) valós idejű ár: $0.01123771. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOKE legalacsonyabb ára $ 0.01119356, legmagasabb ára pedig $ 0.0123712 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOKE valaha volt legmagasabb ára $ 0.081304, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00745933 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOKE változása a következő volt: -0.82% az elmúlt órában, -9.16% az elmúlt 24 órában, és -13.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tokeo (TOKE) piaci információk

Piaci érték $ 598.19K$ 598.19K $ 598.19K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Forgalomban lévő készlet 53.23M 53.23M 53.23M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Tokeo jelenlegi piaci plafonja $ 598.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOKE keringésben lévő tokenszáma 53.23M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.12M.