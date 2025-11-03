TokenOS AI (TOS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.03% Árváltozás (1D) -18.24% Árváltozás (7D) -37.85% Árváltozás (7D) -37.85%

TokenOS AI (TOS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOS változása a következő volt: -1.03% az elmúlt órában, -18.24% az elmúlt 24 órában, és -37.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TokenOS AI (TOS) piaci információk

Piaci érték $ 238.46K$ 238.46K $ 238.46K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 238.46K$ 238.46K $ 238.46K Forgalomban lévő készlet 999.83M 999.83M 999.83M Teljes tokenszám 999,829,680.313316 999,829,680.313316 999,829,680.313316

A(z) TokenOS AI jelenlegi piaci plafonja $ 238.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOS keringésben lévő tokenszáma 999.83M, és a teljes tokenszám 999829680.313316. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 238.46K.