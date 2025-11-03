TőzsdeDEX+
A(z) élő TokenOS AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TOS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TOS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TOS

TOS árinformációk

Mi a(z) TOS

TOS fehér könyv

TOS hivatalos webhely

TOS tokenomikai adatai

TOS árelőrejelzés

TokenOS AI Logó

TokenOS AI Ár (TOS)

Nem listázott

1 TOS-USD élő ár:

$0.0002385
$0.0002385$0.0002385
-18.20%1D
mexc
USD
TokenOS AI (TOS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:46:11 (UTC+8)

TokenOS AI (TOS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

-18.24%

-37.85%

-37.85%

TokenOS AI (TOS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOS változása a következő volt: -1.03% az elmúlt órában, -18.24% az elmúlt 24 órában, és -37.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TokenOS AI (TOS) piaci információk

$ 238.46K
$ 238.46K$ 238.46K

--
----

$ 238.46K
$ 238.46K$ 238.46K

999.83M
999.83M 999.83M

999,829,680.313316
999,829,680.313316 999,829,680.313316

A(z) TokenOS AI jelenlegi piaci plafonja $ 238.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOS keringésben lévő tokenszáma 999.83M, és a teljes tokenszám 999829680.313316. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 238.46K.

TokenOS AI (TOS) árelőzmények USD

A(z) TokenOS AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) TokenOS AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TokenOS AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TokenOS AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-18.24%
30 nap$ 0+36.80%
60 nap$ 0+45.32%
90 nap$ 0--

Mi a(z) TokenOS AI (TOS)

TokenOS is the world’s most advanced AI-powered Web3 development platform, designed to turn natural language prompts into fully functional, production-ready blockchain applications. From simple tokens and memecoins to complex DeFi protocols, TokenOS automates the creation, deployment, and auditing of smart contracts and dApps with enterprise-grade reliability. By combining advanced language models with blockchain infrastructure, TokenOS removes the barriers of technical expertise, making Web3 development accessible to everyone. With instant deployment, built-in security best practices, and cross-chain support on the roadmap, TokenOS empowers entrepreneurs, developers, and creators to launch tokenized businesses and decentralized applications in seconds.

TokenOS AI (TOS) Erőforrás

TokenOS AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TokenOS AI (TOS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TokenOS AI (TOS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TokenOS AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TokenOS AI árelőrejelzését most!

TOS helyi valutákra

TokenOS AI (TOS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TokenOS AI (TOS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TOS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: TokenOS AI (TOS)

Mennyit ér ma a(z) TokenOS AI (TOS)?
A(z) élő TOS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TOS ára a(z) USD esetében?
A(z) TOS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TokenOS AI piaci plafonja?
A(z) TOS piaci plafonja $ 238.46K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TOS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TOS keringésben lévő tokenszáma 999.83M USD.
Mi volt a(z) TOS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TOS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) TOS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TOS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TOS kereskedési volumene?
A(z) TOS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TOS ára emelkedni fog idén?
A(z) TOS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TOS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:46:11 (UTC+8)

TokenOS AI (TOS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

