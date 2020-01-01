Toilet Dust (TOILET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Toilet Dust (TOILET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Toilet Dust (TOILET) tokennel kapcsolatos információk Toilet Dust ($TOILET) is a meme coin created on the Sui blockchain, designed to add some humor and chaos to the crypto world while playing a key role in driving the growth and adoption of the Sui ecosystem. Unlike typical meme coins that focus solely on entertainment or speculation, $TOILET’s mission goes beyond just the jokes. It is committed to fostering a vibrant, active community that’s passionate about both crypto and fun, while encouraging new users to explore the Sui blockchain. The project’s foundation is built on the idea that a thriving network benefits everyone—whether you're a crypto enthusiast, developer, or investor. By embracing the lighthearted and unpredictable nature of meme coins, $TOILET brings attention to the Sui ecosystem and attracts a diverse range of participants. As $TOILET grows, so does the network and its ecosystem, creating more opportunities for everyone involved. In addition to just memes, $TOILET is actively working on expanding its presence across social media, building partnerships, and increasing its visibility in the crypto space. It’s about creating an inclusive environment where the community drives the project forward. So, whether you're in it for the laughs, the community, or the chance to be part of something new, Toilet Dust is here to make a splash—join the movement or get left behind! Hivatalos webhely: https://toiletdust.com/ Vásárolj most TOILET tokent!

Toilet Dust (TOILET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Toilet Dust (TOILET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 665.34K $ 665.34K $ 665.34K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 665.34K $ 665.34K $ 665.34K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Toilet Dust (TOILET) áráról

Toilet Dust (TOILET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Toilet Dust (TOILET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TOILET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TOILET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TOILET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TOILET token élő árfolyamát!

TOILET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TOILET kapcsán? TOILET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TOILET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

