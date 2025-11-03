Todin (TDN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.06% Árváltozás (1D) -0.05% Árváltozás (7D) -17.02% Árváltozás (7D) -17.02%

Todin (TDN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TDN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TDN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00443116, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TDN változása a következő volt: -1.06% az elmúlt órában, -0.05% az elmúlt 24 órában, és -17.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Todin (TDN) piaci információk

Piaci érték $ 134.02K$ 134.02K $ 134.02K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 735.59K$ 735.59K $ 735.59K Forgalomban lévő készlet 146.17M 146.17M 146.17M Teljes tokenszám 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

A(z) Todin jelenlegi piaci plafonja $ 134.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TDN keringésben lévő tokenszáma 146.17M, és a teljes tokenszám 802285308.8540871. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 735.59K.