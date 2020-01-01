tobi (TOBI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) tobi (TOBI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

tobi (TOBI) tokennel kapcsolatos információk Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media. Hivatalos webhely: https://hellotobi.xyz Vásárolj most TOBI tokent!

tobi (TOBI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) tobi (TOBI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 377.06K $ 377.06K $ 377.06K Teljes tokenszám: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 377.06K $ 377.06K $ 377.06K Minden idők csúcspontja: $ 0.01800695 $ 0.01800695 $ 0.01800695 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00037755 $ 0.00037755 $ 0.00037755 További tudnivalók a(z) tobi (TOBI) áráról

tobi (TOBI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) tobi (TOBI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TOBI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TOBI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TOBI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TOBI token élő árfolyamát!

TOBI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TOBI kapcsán? TOBI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TOBI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

