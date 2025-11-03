ToadzStrategy (TOADSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00603401$ 0.00603401 $ 0.00603401 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.33% Árváltozás (1D) -4.11% Árváltozás (7D) -19.72% Árváltozás (7D) -19.72%

ToadzStrategy (TOADSTR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOADSTR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOADSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00603401, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOADSTR változása a következő volt: -0.33% az elmúlt órában, -4.11% az elmúlt 24 órában, és -19.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ToadzStrategy (TOADSTR) piaci információk

Piaci érték $ 615.39K$ 615.39K $ 615.39K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 615.39K$ 615.39K $ 615.39K Forgalomban lévő készlet 952.00M 952.00M 952.00M Teljes tokenszám 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359 952,002,073.9910359

A(z) ToadzStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 615.39K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOADSTR keringésben lévő tokenszáma 952.00M, és a teljes tokenszám 952002073.9910359. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 615.39K.