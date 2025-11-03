TNC (TECHIE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00348034$ 0.00348034 $ 0.00348034 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

TNC (TECHIE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TECHIE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TECHIE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00348034, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TECHIE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TNC (TECHIE) piaci információk

Piaci érték $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Forgalomban lévő készlet 72.97M 72.97M 72.97M Teljes tokenszám 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

A(z) TNC jelenlegi piaci plafonja $ 9.56K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TECHIE keringésben lévő tokenszáma 72.97M, és a teljes tokenszám 200000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.01K.