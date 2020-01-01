TLX (TLX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TLX (TLX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TLX (TLX) tokennel kapcsolatos információk TLX is a permissionless, non-custodial leveraged token platform built on Optimism. It enables users to mint and redeem leveraged tokens (LTs) for over 50 assets with up to 20x leverage. All LTs are backed by Synthetix perpetual futures contracts. Hivatalos webhely: https://tlx.fi/ Vásárolj most TLX tokent!

TLX (TLX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TLX (TLX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Teljes tokenszám: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 58.34M $ 58.34M $ 58.34M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Minden idők csúcspontja: $ 0.738412 $ 0.738412 $ 0.738412 Minden idők mélypontja: $ 0.02052682 $ 0.02052682 $ 0.02052682 Jelenlegi ár: $ 0.03878474 $ 0.03878474 $ 0.03878474 További tudnivalók a(z) TLX (TLX) áráról

TLX (TLX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TLX (TLX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TLX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TLX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TLX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TLX token élő árfolyamát!

