TIWICAT (TWC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.48% Árváltozás (1D) -6.53% Árváltozás (7D) -26.06% Árváltozás (7D) -26.06%

TIWICAT (TWC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TWC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TWC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TWC változása a következő volt: -0.48% az elmúlt órában, -6.53% az elmúlt 24 órában, és -26.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TIWICAT (TWC) piaci információk

Piaci érték $ 706.88K$ 706.88K $ 706.88K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 708.02K$ 708.02K $ 708.02K Forgalomban lévő készlet 911.62T 911.62T 911.62T Teljes tokenszám 913,096,601,633,994.5 913,096,601,633,994.5 913,096,601,633,994.5

A(z) TIWICAT jelenlegi piaci plafonja $ 706.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TWC keringésben lévő tokenszáma 911.62T, és a teljes tokenszám 913096601633994.5. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 708.02K.