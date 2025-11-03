TőzsdeDEX+
A(z) élő Titan Token ár ma 0.00140097 USD. Kövesd nyomon a(z) TNT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TNT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TNT

TNT árinformációk

Mi a(z) TNT

TNT fehér könyv

TNT hivatalos webhely

TNT tokenomikai adatai

TNT árelőrejelzés

Titan Token Logó

Titan Token Ár (TNT)

Nem listázott

1 TNT-USD élő ár:

$0.00140097
$0.00140097
+0.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Titan Token (TNT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:45:22 (UTC+8)

Titan Token (TNT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00139389
$ 0.00139389
24h alacsony
$ 0.00140596
$ 0.00140596
24h magas

$ 0.00139389
$ 0.00139389

$ 0.00140596
$ 0.00140596

$ 0.00371391
$ 0.00371391

$ 0.00139214
$ 0.00139214

+0.00%

+0.37%

+0.02%

+0.02%

Titan Token (TNT) valós idejű ár: $0.00140097. Az elmúlt 24 órában, a(z)TNT legalacsonyabb ára $ 0.00139389, legmagasabb ára pedig $ 0.00140596 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TNT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00371391, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00139214 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TNT változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +0.37% az elmúlt 24 órában, és +0.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Titan Token (TNT) piaci információk

$ 140.10K
$ 140.10K

--
--

$ 140.10K
$ 140.10K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

A(z) Titan Token jelenlegi piaci plafonja $ 140.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TNT keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 140.10K.

Titan Token (TNT) árelőzmények USD

A(z) Titan TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Titan Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000704603.
A(z) Titan Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001287198.
A(z) Titan Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0003524707466147893.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.37%
30 nap$ -0.0000704603-5.02%
60 nap$ -0.0001287198-9.18%
90 nap$ -0.0003524707466147893-20.10%

Mi a(z) Titan Token (TNT)

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Titan Token (TNT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Titan Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Titan Token (TNT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Titan Token (TNT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Titan Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Titan Token árelőrejelzését most!

TNT helyi valutákra

Titan Token (TNT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Titan Token (TNT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TNT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Titan Token (TNT)

Mennyit ér ma a(z) Titan Token (TNT)?
A(z) élő TNT ár a(z) USD esetében 0.00140097 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TNT ára a(z) USD esetében?
A(z) TNT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00140097. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Titan Token piaci plafonja?
A(z) TNT piaci plafonja $ 140.10K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TNT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TNT keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) TNT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TNT mindenkori legmagasabb ára 0.00371391 USD.
Mi volt a(z) TNT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TNT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00139214 USD.
Mekkora a(z) TNT kereskedési volumene?
A(z) TNT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TNT ára emelkedni fog idén?
A(z) TNT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TNT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:45:22 (UTC+8)

Titan Token (TNT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,775.63

$3,731.87

$177.25

$1.0551

$0.9999

$107,775.63

$3,731.87

$177.25

$86.49

$2.4358

$0.00000

$0.00000

$0.0332

$0.05649

$0.10349

$0.000000001998

$0.0000522

$0.00005621

$0.0010234

$0.000000000492

