Titan Token (TNT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00139389 24h alacsony $ 0.00140596 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00371391 Legalacsonyabb ár $ 0.00139214 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) +0.37% Árváltozás (7D) +0.02%

Titan Token (TNT) valós idejű ár: $0.00140097. Az elmúlt 24 órában, a(z)TNT legalacsonyabb ára $ 0.00139389, legmagasabb ára pedig $ 0.00140596 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TNT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00371391, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00139214 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TNT változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +0.37% az elmúlt 24 órában, és +0.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Titan Token (TNT) piaci információk

Piaci érték $ 140.10K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 140.10K Forgalomban lévő készlet 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Titan Token jelenlegi piaci plafonja $ 140.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TNT keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 140.10K.