Tired Dad (TIRED) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tired Dad (TIRED) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Tired Dad (TIRED) tokennel kapcsolatos információk This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail. Hivatalos webhely: https://tireddadcoin.com/ Vásárolj most TIRED tokent!

Tired Dad (TIRED) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tired Dad (TIRED) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 67.60K Teljes tokenszám: $ 999.74M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.74M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 67.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.00565141 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Tired Dad (TIRED) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tired Dad (TIRED) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TIRED tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TIRED token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TIRED tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TIRED token élő árfolyamát!

TIRED árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TIRED kapcsán? TIRED-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TIRED tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

