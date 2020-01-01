Tim Cheese (TIM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tim Cheese (TIM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tim Cheese (TIM) tokennel kapcsolatos információk I'm Tim Cheese, and I killed John Pork. And this is my story. That day. The day I snuck up behind John. You all think you know the story. You don't. John Pork. He was never supposed to exist. He thought he was untouchable. He thought he was a legend. But legends fade. All it took was a message. One message. And he walked right into my sights. I pulled the trigger. One shot. One legend. Erased. You still don't understand. Do you? John Pork wasn't just a pig. He was a problem. John was only the beginning. Pengu, Marvin, Agent 5.5. They're next. And you, the ones watching this. You think you're safe. John Pork is dead. Who's next? Hivatalos webhely: https://pump.fun/coin/DYUjm68jHoQFHMHzuRqomrhRcog9mc4TNrCWHpufpump

Tim Cheese (TIM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tim Cheese (TIM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 67.63K $ 67.63K $ 67.63K Teljes tokenszám: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 67.63K $ 67.63K $ 67.63K Minden idők csúcspontja: $ 0.00036551 $ 0.00036551 $ 0.00036551 Minden idők mélypontja: $ 0.00002439 $ 0.00002439 $ 0.00002439 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Tim Cheese (TIM) áráról

Tim Cheese (TIM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tim Cheese (TIM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TIM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TIM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TIM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TIM token élő árfolyamát!

TIM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TIM kapcsán? TIM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TIM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

