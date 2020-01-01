Tilt Coin (TILT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tilt Coin (TILT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tilt Coin (TILT) tokennel kapcsolatos információk Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights. Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders’ activity and past usernames, so you never miss a trend. Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions. Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface. Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required. DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities. Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements. Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers. Hivatalos webhely: https://tilt.wtf Vásárolj most TILT tokent!

Tilt Coin (TILT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tilt Coin (TILT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 125.19K $ 125.19K $ 125.19K Teljes tokenszám: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 125.19K $ 125.19K $ 125.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.00134646 $ 0.00134646 $ 0.00134646 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00012535 $ 0.00012535 $ 0.00012535 További tudnivalók a(z) Tilt Coin (TILT) áráról

Tilt Coin (TILT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tilt Coin (TILT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TILT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TILT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TILT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TILT token élő árfolyamát!

