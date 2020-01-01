Tidecoin (TDC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tidecoin (TDC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Tidecoin (TDC) tokennel kapcsolatos információk

Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures.

Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges.

https://tidecoin.org/
https://github.com/tidecoin-old/whitepaper/blob/master/tidecoin.pdf

Tidecoin (TDC) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tidecoin (TDC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
Teljes tokenszám:
$ 18.62M
$ 18.62M$ 18.62M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 18.62M
$ 18.62M$ 18.62M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.778444
$ 0.778444$ 0.778444
Minden idők mélypontja:
$ 0.063702
$ 0.063702$ 0.063702
Jelenlegi ár:
$ 0.101048
$ 0.101048$ 0.101048

Tidecoin (TDC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Tidecoin (TDC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó TDC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező TDC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) TDC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TDC token élő árfolyamát!

TDC árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TDC kapcsán? TDC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

