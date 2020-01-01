Tiamonds (TOTO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tiamonds (TOTO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tiamonds (TOTO) tokennel kapcsolatos információk Tiamonds is transforming how we think about owning and trading real-world assets. Initially focused on tokenizing diamonds, Tiamonds 2.0 takes it a step further, expanding to include a wide range of assets such as commodities, real estate, art, collectibles, and financial instruments. With the power of blockchain, Tiamonds makes it easy to own and trade assets securely, without the traditional barriers like storage or shipping costs. Hivatalos webhely: https://tiamonds.com/ Fehér könyv: https://tiamonds.s3.us-east-1.amazonaws.com/website/Tiamonds+TOTO+White+Paper+-+International+Edition.pdf Vásárolj most TOTO tokent!

Tiamonds (TOTO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tiamonds (TOTO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Teljes tokenszám: $ 939.50M $ 939.50M $ 939.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 286.37M $ 286.37M $ 286.37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Minden idők csúcspontja: $ 0.00966738 $ 0.00966738 $ 0.00966738 Minden idők mélypontja: $ 0.00514559 $ 0.00514559 $ 0.00514559 Jelenlegi ár: $ 0.00540113 $ 0.00540113 $ 0.00540113 További tudnivalók a(z) Tiamonds (TOTO) áráról

Tiamonds (TOTO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tiamonds (TOTO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TOTO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TOTO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TOTO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TOTO token élő árfolyamát!

TOTO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TOTO kapcsán? TOTO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TOTO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!