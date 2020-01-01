Thumb (THUMB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Thumb (THUMB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Thumb (THUMB) tokennel kapcsolatos információk thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8. Hivatalos webhely: https://thumb.fun Vásárolj most THUMB tokent!

Thumb (THUMB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Thumb (THUMB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 493.84K $ 493.84K $ 493.84K Teljes tokenszám: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 493.84K $ 493.84K $ 493.84K Minden idők csúcspontja: $ 0.01350546 $ 0.01350546 $ 0.01350546 Minden idők mélypontja: $ 0.00109283 $ 0.00109283 $ 0.00109283 Jelenlegi ár: $ 0.00238696 $ 0.00238696 $ 0.00238696 További tudnivalók a(z) Thumb (THUMB) áráról

Thumb (THUMB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Thumb (THUMB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó THUMB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező THUMB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) THUMB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) THUMB token élő árfolyamát!

THUMB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) THUMB kapcsán? THUMB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) THUMB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

