This Is My Iguana (TIMI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) This Is My Iguana (TIMI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

This Is My Iguana (TIMI) tokennel kapcsolatos információk Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward. Hivatalos webhely: https://thisismyiguana.io/ Vásárolj most TIMI tokent!

This Is My Iguana (TIMI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) This Is My Iguana (TIMI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 262.41K $ 262.41K $ 262.41K Teljes tokenszám: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M Keringésben lévő tokenszám: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 262.41K $ 262.41K $ 262.41K Minden idők csúcspontja: $ 0.00860314 $ 0.00860314 $ 0.00860314 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00027939 $ 0.00027939 $ 0.00027939 További tudnivalók a(z) This Is My Iguana (TIMI) áráról

This Is My Iguana (TIMI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) This Is My Iguana (TIMI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TIMI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TIMI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TIMI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TIMI token élő árfolyamát!

TIMI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TIMI kapcsán? TIMI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TIMI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

