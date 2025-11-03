TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő this coin is so good ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GLAZE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GLAZE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő this coin is so good ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GLAZE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GLAZE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GLAZE

GLAZE árinformációk

Mi a(z) GLAZE

GLAZE hivatalos webhely

GLAZE tokenomikai adatai

GLAZE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

this coin is so good Logó

this coin is so good Ár (GLAZE)

Nem listázott

1 GLAZE-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
this coin is so good (GLAZE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:17:21 (UTC+8)

this coin is so good (GLAZE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.48%

-10.48%

this coin is so good (GLAZE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GLAZE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GLAZE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GLAZE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -10.48% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

this coin is so good (GLAZE) piaci információk

$ 10.12K
$ 10.12K$ 10.12K

--
----

$ 10.12K
$ 10.12K$ 10.12K

999.51M
999.51M 999.51M

999,509,756.573768
999,509,756.573768 999,509,756.573768

A(z) this coin is so good jelenlegi piaci plafonja $ 10.12K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GLAZE keringésben lévő tokenszáma 999.51M, és a teljes tokenszám 999509756.573768. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.12K.

this coin is so good (GLAZE) árelőzmények USD

A(z) this coin is so goodUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) this coin is so good USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) this coin is so good USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) this coin is so good USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-28.58%
60 nap$ 0-59.46%
90 nap$ 0--

Mi a(z) this coin is so good (GLAZE)

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

this coin is so good (GLAZE) Erőforrás

Hivatalos webhely

this coin is so good árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) this coin is so good (GLAZE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) this coin is so good (GLAZE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) this coin is so good rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) this coin is so good árelőrejelzését most!

GLAZE helyi valutákra

this coin is so good (GLAZE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) this coin is so good (GLAZE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GLAZE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: this coin is so good (GLAZE)

Mennyit ér ma a(z) this coin is so good (GLAZE)?
A(z) élő GLAZE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GLAZE ára a(z) USD esetében?
A(z) GLAZE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) this coin is so good piaci plafonja?
A(z) GLAZE piaci plafonja $ 10.12K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GLAZE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GLAZE keringésben lévő tokenszáma 999.51M USD.
Mi volt a(z) GLAZE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GLAZE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) GLAZE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GLAZE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GLAZE kereskedési volumene?
A(z) GLAZE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GLAZE ára emelkedni fog idén?
A(z) GLAZE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GLAZE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:17:21 (UTC+8)

this coin is so good (GLAZE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,743.30
$107,743.30$107,743.30

-2.14%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,731.01
$3,731.01$3,731.01

-3.17%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.44
$176.44$176.44

-3.99%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0324
$1.0324$1.0324

-18.18%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,731.01
$3,731.01$3,731.01

-3.17%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,743.30
$107,743.30$107,743.30

-2.14%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.44
$176.44$176.44

-3.99%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4188
$2.4188$2.4188

-3.24%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0324
$1.0324$1.0324

-18.18%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07500
$0.07500$0.07500

+650.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0246
$0.0246$0.0246

-91.48%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05650
$0.05650$0.05650

+2.31%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07500
$0.07500$0.07500

+650.00%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003780
$0.0003780$0.0003780

+89.00%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000947
$0.000000000947$0.000000000947

+117.70%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006583
$0.00006583$0.00006583

+79.81%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000198
$0.000000198$0.000000198

+65.00%