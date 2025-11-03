TheTrenches (TRENCHES) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00720189 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -2.97% Árváltozás (1D) -11.11% Árváltozás (7D) -12.36%

TheTrenches (TRENCHES) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRENCHES legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRENCHES valaha volt legmagasabb ára $ 0.00720189, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRENCHES változása a következő volt: -2.97% az elmúlt órában, -11.11% az elmúlt 24 órában, és -12.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TheTrenches (TRENCHES) piaci információk

Piaci érték $ 125.75K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 125.75K Forgalomban lévő készlet 999.86M Teljes tokenszám 999,857,910.697455

A(z) TheTrenches jelenlegi piaci plafonja $ 125.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRENCHES keringésben lévő tokenszáma 999.86M, és a teljes tokenszám 999857910.697455. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 125.75K.