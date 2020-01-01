ThetaDrop (TDROP) tokenomikai adatai
ThetaDrop (TDROP) tokennel kapcsolatos információk
TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as ‘mining’ TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more.
TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token.
ThetaDrop (TDROP) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ThetaDrop (TDROP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
ThetaDrop (TDROP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) ThetaDrop (TDROP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó TDROP tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező TDROP token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) TDROP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TDROP token élő árfolyamát!
TDROP árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TDROP kapcsán? TDROP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.