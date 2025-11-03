TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő thesis cat ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) QUANT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QUANT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő thesis cat ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) QUANT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QUANT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: QUANT

QUANT árinformációk

Mi a(z) QUANT

QUANT hivatalos webhely

QUANT tokenomikai adatai

QUANT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

thesis cat Logó

thesis cat Ár (QUANT)

Nem listázott

1 QUANT-USD élő ár:

--
----
-1.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
thesis cat (QUANT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:16:57 (UTC+8)

thesis cat (QUANT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00289093
$ 0.00289093$ 0.00289093

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.19%

-2.87%

-2.87%

thesis cat (QUANT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)QUANT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QUANT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00289093, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QUANT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.19% az elmúlt 24 órában, és -2.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

thesis cat (QUANT) piaci információk

$ 19.44K
$ 19.44K$ 19.44K

--
----

$ 19.44K
$ 19.44K$ 19.44K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,023.0
999,998,023.0 999,998,023.0

A(z) thesis cat jelenlegi piaci plafonja $ 19.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QUANT keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998023.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.44K.

thesis cat (QUANT) árelőzmények USD

A(z) thesis catUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) thesis cat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) thesis cat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) thesis cat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.19%
30 nap$ 0-23.11%
60 nap$ 0-20.43%
90 nap$ 0--

Mi a(z) thesis cat (QUANT)

a real community takeover after dev and grifters did their thing quant told us they will regret hard

thesis is simple: quant is a cat

quant is a memecoin and it's only purpose is to have fun onchain and offchain with it

quant does not have any affiliations with other projects or companies

quant wants higher, carry him with us

sooner or later the world will realize that quant has always been a cat

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

thesis cat (QUANT) Erőforrás

Hivatalos webhely

thesis cat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) thesis cat (QUANT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) thesis cat (QUANT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) thesis cat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) thesis cat árelőrejelzését most!

QUANT helyi valutákra

thesis cat (QUANT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) thesis cat (QUANT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) QUANT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: thesis cat (QUANT)

Mennyit ér ma a(z) thesis cat (QUANT)?
A(z) élő QUANT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) QUANT ára a(z) USD esetében?
A(z) QUANT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) thesis cat piaci plafonja?
A(z) QUANT piaci plafonja $ 19.44K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) QUANT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) QUANT keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) QUANT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) QUANT mindenkori legmagasabb ára 0.00289093 USD.
Mi volt a(z) QUANT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) QUANT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) QUANT kereskedési volumene?
A(z) QUANT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) QUANT ára emelkedni fog idén?
A(z) QUANT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) QUANT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:16:57 (UTC+8)

thesis cat (QUANT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,720.07
$107,720.07$107,720.07

-2.17%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,731.11
$3,731.11$3,731.11

-3.17%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.48
$176.48$176.48

-3.97%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0316
$1.0316$1.0316

-18.25%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,731.11
$3,731.11$3,731.11

-3.17%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,720.07
$107,720.07$107,720.07

-2.17%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.48
$176.48$176.48

-3.97%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4189
$2.4189$2.4189

-3.24%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0316
$1.0316$1.0316

-18.25%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07400
$0.07400$0.07400

+640.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0242
$0.0242$0.0242

-91.62%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05675
$0.05675$0.05675

+2.77%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07400
$0.07400$0.07400

+640.00%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003780
$0.0003780$0.0003780

+89.00%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000947
$0.000000000947$0.000000000947

+117.70%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006583
$0.00006583$0.00006583

+79.81%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000198
$0.000000198$0.000000198

+65.00%