Thermo Fisher xStock (TMOX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 560.62$ 560.62 $ 560.62 Legalacsonyabb ár $ 464.51$ 464.51 $ 464.51 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +0.01% Árváltozás (7D) +0.01%

Thermo Fisher xStock (TMOX) valós idejű ár: $560.62. Az elmúlt 24 órában, a(z)TMOX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TMOX valaha volt legmagasabb ára $ 560.62, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 464.51 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TMOX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Thermo Fisher xStock (TMOX) piaci információk

Piaci érték $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Forgalomban lévő készlet 354.73 354.73 354.73 Teljes tokenszám 21,271.404323034 21,271.404323034 21,271.404323034

A(z) Thermo Fisher xStock jelenlegi piaci plafonja $ 198.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TMOX keringésben lévő tokenszáma 354.73, és a teljes tokenszám 21271.404323034. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.93M.