Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
A(z) élő Thermo Fisher xStock ár ma 560.62 USD. Kövesd nyomon a(z) TMOX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TMOX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TMOX

TMOX árinformációk

Mi a(z) TMOX

TMOX fehér könyv

TMOX hivatalos webhely

TMOX tokenomikai adatai

TMOX árelőrejelzés

Thermo Fisher xStock Logó

Thermo Fisher xStock Ár (TMOX)

Nem listázott

1 TMOX-USD élő ár:

0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Thermo Fisher xStock (TMOX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:44:42 (UTC+8)

Thermo Fisher xStock (TMOX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

+0.01%

+0.01%

Thermo Fisher xStock (TMOX) valós idejű ár: $560.62. Az elmúlt 24 órában, a(z)TMOX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TMOX valaha volt legmagasabb ára $ 560.62, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 464.51 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TMOX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Thermo Fisher xStock (TMOX) piaci információk

A(z) Thermo Fisher xStock jelenlegi piaci plafonja $ 198.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TMOX keringésben lévő tokenszáma 354.73, és a teljes tokenszám 21271.404323034. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.93M.

Thermo Fisher xStock (TMOX) árelőzmények USD

A(z) Thermo Fisher xStockUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Thermo Fisher xStock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +51.7615400420.
A(z) Thermo Fisher xStock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Thermo Fisher xStock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ +51.7615400420+9.23%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Thermo Fisher xStock (TMOX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Thermo Fisher xStock (TMOX) Erőforrás

Hivatalos webhely

Thermo Fisher xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Thermo Fisher xStock (TMOX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Thermo Fisher xStock (TMOX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Thermo Fisher xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Thermo Fisher xStock árelőrejelzését most!

TMOX helyi valutákra

Thermo Fisher xStock (TMOX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Thermo Fisher xStock (TMOX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TMOX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Thermo Fisher xStock (TMOX)

Mennyit ér ma a(z) Thermo Fisher xStock (TMOX)?
A(z) élő TMOX ár a(z) USD esetében 560.62 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TMOX ára a(z) USD esetében?
A(z) TMOX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 560.62. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Thermo Fisher xStock piaci plafonja?
A(z) TMOX piaci plafonja $ 198.87K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TMOX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TMOX keringésben lévő tokenszáma 354.73 USD.
Mi volt a(z) TMOX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TMOX mindenkori legmagasabb ára 560.62 USD.
Mi volt a(z) TMOX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TMOX mindenkori legalacsonyabb ára 464.51 USD.
Mekkora a(z) TMOX kereskedési volumene?
A(z) TMOX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TMOX ára emelkedni fog idén?
A(z) TMOX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TMOX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:44:42 (UTC+8)

Thermo Fisher xStock (TMOX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

