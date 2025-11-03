TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Theo Short Duration US Treasury Fund ár ma 1.011 USD. Kövesd nyomon a(z) THBILL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) THBILL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Theo Short Duration US Treasury Fund ár ma 1.011 USD. Kövesd nyomon a(z) THBILL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) THBILL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: THBILL

THBILL árinformációk

Mi a(z) THBILL

THBILL hivatalos webhely

THBILL tokenomikai adatai

THBILL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Theo Short Duration US Treasury Fund Logó

Theo Short Duration US Treasury Fund Ár (THBILL)

Nem listázott

1 THBILL-USD élő ár:

$1.011
$1.011$1.011
-0.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:44:25 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24h alacsony
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
24h magas

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.906552
$ 0.906552$ 0.906552

-0.13%

-0.34%

-0.43%

-0.43%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) valós idejű ár: $1.011. Az elmúlt 24 órában, a(z)THBILL legalacsonyabb ára $ 1.008, legmagasabb ára pedig $ 1.023 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) THBILL valaha volt legmagasabb ára $ 1.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.906552 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) THBILL változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -0.34% az elmúlt 24 órában, és -0.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) piaci információk

$ 156.14M
$ 156.14M$ 156.14M

--
----

$ 156.14M
$ 156.14M$ 156.14M

154.49M
154.49M 154.49M

154,494,695.138874
154,494,695.138874 154,494,695.138874

A(z) Theo Short Duration US Treasury Fund jelenlegi piaci plafonja $ 156.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) THBILL keringésben lévő tokenszáma 154.49M, és a teljes tokenszám 154494695.138874. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 156.14M.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) árelőzmények USD

A(z) Theo Short Duration US Treasury FundUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.003469486101515.
A(z) Theo Short Duration US Treasury Fund USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0058440855.
A(z) Theo Short Duration US Treasury Fund USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0121035909.
A(z) Theo Short Duration US Treasury Fund USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.003469486101515-0.34%
30 nap$ +0.0058440855+0.58%
60 nap$ +0.0121035909+1.20%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Theo Short Duration US Treasury Fund árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Theo Short Duration US Treasury Fund rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Theo Short Duration US Treasury Fund árelőrejelzését most!

THBILL helyi valutákra

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) THBILL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Mennyit ér ma a(z) Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)?
A(z) élő THBILL ár a(z) USD esetében 1.011 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) THBILL ára a(z) USD esetében?
A(z) THBILL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.011. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Theo Short Duration US Treasury Fund piaci plafonja?
A(z) THBILL piaci plafonja $ 156.14M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) THBILL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) THBILL keringésben lévő tokenszáma 154.49M USD.
Mi volt a(z) THBILL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) THBILL mindenkori legmagasabb ára 1.11 USD.
Mi volt a(z) THBILL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) THBILL mindenkori legalacsonyabb ára 0.906552 USD.
Mekkora a(z) THBILL kereskedési volumene?
A(z) THBILL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) THBILL ára emelkedni fog idén?
A(z) THBILL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) THBILL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:44:25 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,710.00
$107,710.00$107,710.00

-2.17%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,730.19
$3,730.19$3,730.19

-3.19%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.14
$177.14$177.14

-3.61%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0534
$1.0534$1.0534

-16.52%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,710.00
$107,710.00$107,710.00

-2.17%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,730.19
$3,730.19$3,730.19

-3.19%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.14
$177.14$177.14

-3.61%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.56
$85.56$85.56

-3.43%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4349
$2.4349$2.4349

-2.60%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0332
$0.0332$0.0332

-33.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05649
$0.05649$0.05649

+182.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10113
$0.10113$0.10113

+22.41%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001999
$0.000000001999$0.000000001999

+359.54%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005621
$0.00005621$0.00005621

+53.53%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010230
$0.0010230$0.0010230

+33.39%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000492
$0.000000000492$0.000000000492

+26.47%