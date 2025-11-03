Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24h alacsony $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24h magas 24h alacsony $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 24h magas $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Minden idők csúcspontja $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Legalacsonyabb ár $ 0.906552$ 0.906552 $ 0.906552 Árváltozás (1H) -0.13% Árváltozás (1D) -0.34% Árváltozás (7D) -0.43% Árváltozás (7D) -0.43%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) valós idejű ár: $1.011. Az elmúlt 24 órában, a(z)THBILL legalacsonyabb ára $ 1.008, legmagasabb ára pedig $ 1.023 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) THBILL valaha volt legmagasabb ára $ 1.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.906552 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) THBILL változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -0.34% az elmúlt 24 órában, és -0.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) piaci információk

Piaci érték $ 156.14M$ 156.14M $ 156.14M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 156.14M$ 156.14M $ 156.14M Forgalomban lévő készlet 154.49M 154.49M 154.49M Teljes tokenszám 154,494,695.138874 154,494,695.138874 154,494,695.138874

A(z) Theo Short Duration US Treasury Fund jelenlegi piaci plafonja $ 156.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) THBILL keringésben lévő tokenszáma 154.49M, és a teljes tokenszám 154494695.138874. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 156.14M.