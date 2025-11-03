TőzsdeDEX+
A(z) élő TheDip ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) THEDIP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) THEDIP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő TheDip ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) THEDIP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) THEDIP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: THEDIP

THEDIP árinformációk

Mi a(z) THEDIP

THEDIP hivatalos webhely

THEDIP tokenomikai adatai

THEDIP árelőrejelzés

TheDip Logó

TheDip Ár (THEDIP)

Nem listázott

1 THEDIP-USD élő ár:

--
----
-10.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
TheDip (THEDIP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:16:49 (UTC+8)

TheDip (THEDIP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.78%

-10.09%

-18.62%

-18.62%

TheDip (THEDIP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)THEDIP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) THEDIP valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) THEDIP változása a következő volt: -0.78% az elmúlt órában, -10.09% az elmúlt 24 órában, és -18.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TheDip (THEDIP) piaci információk

$ 10.48K
$ 10.48K$ 10.48K

--
----

$ 10.48K
$ 10.48K$ 10.48K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,330.178054
999,998,330.178054 999,998,330.178054

A(z) TheDip jelenlegi piaci plafonja $ 10.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) THEDIP keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999998330.178054. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.48K.

TheDip (THEDIP) árelőzmények USD

A(z) TheDipUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) TheDip USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TheDip USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) TheDip USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-10.09%
30 nap$ 0-31.39%
60 nap$ 0-60.48%
90 nap$ 0--

Mi a(z) TheDip (THEDIP)

Thedip The world's most recommended memecoin ever, by far. Who doesn't tell you to buy the dip? Exactly. This is the reason that Youtuber Fomotion (Blockchain decoded), who also runs Web3 Whales, decided to launch thedip. The dip is a community memecoin created on Bonkfun. There is absolutely nobody in crypto that doesn't tell you to buy the dip. Only because of the namex we have the most unique selling point ever.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

TheDip (THEDIP) Erőforrás

Hivatalos webhely

TheDip árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TheDip (THEDIP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TheDip (THEDIP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TheDip rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TheDip árelőrejelzését most!

THEDIP helyi valutákra

TheDip (THEDIP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TheDip (THEDIP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) THEDIP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: TheDip (THEDIP)

Mennyit ér ma a(z) TheDip (THEDIP)?
A(z) élő THEDIP ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) THEDIP ára a(z) USD esetében?
A(z) THEDIP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TheDip piaci plafonja?
A(z) THEDIP piaci plafonja $ 10.48K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) THEDIP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) THEDIP keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) THEDIP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) THEDIP mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) THEDIP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) THEDIP mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) THEDIP kereskedési volumene?
A(z) THEDIP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) THEDIP ára emelkedni fog idén?
A(z) THEDIP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) THEDIP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:16:49 (UTC+8)

TheDip (THEDIP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

