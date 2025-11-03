TőzsdeDEX+
A(z) élő The Wizard of Buyback ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WIZB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WIZB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő The Wizard of Buyback ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WIZB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WIZB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WIZB

WIZB árinformációk

Mi a(z) WIZB

WIZB hivatalos webhely

WIZB tokenomikai adatai

WIZB árelőrejelzés

The Wizard of Buyback Logó

The Wizard of Buyback Ár (WIZB)

Nem listázott

1 WIZB-USD élő ár:

--
----
-6.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
The Wizard of Buyback (WIZB) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:16:40 (UTC+8)

The Wizard of Buyback (WIZB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113077
$ 0.00113077$ 0.00113077

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-6.12%

-19.16%

-19.16%

The Wizard of Buyback (WIZB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WIZB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WIZB valaha volt legmagasabb ára $ 0.00113077, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WIZB változása a következő volt: -0.47% az elmúlt órában, -6.12% az elmúlt 24 órában, és -19.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Wizard of Buyback (WIZB) piaci információk

$ 9.23K
$ 9.23K$ 9.23K

--
----

$ 9.23K
$ 9.23K$ 9.23K

999.35M
999.35M 999.35M

999,347,885.560472
999,347,885.560472 999,347,885.560472

A(z) The Wizard of Buyback jelenlegi piaci plafonja $ 9.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WIZB keringésben lévő tokenszáma 999.35M, és a teljes tokenszám 999347885.560472. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.23K.

The Wizard of Buyback (WIZB) árelőzmények USD

A(z) The Wizard of BuybackUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) The Wizard of Buyback USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The Wizard of Buyback USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The Wizard of Buyback USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.12%
30 nap$ 0-40.36%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) The Wizard of Buyback (WIZB)

The first experimental stream token fully dedicated to buybacks.

Designed to throw gas to the fire...

No greedy devs, no rugs & no farming

Just good tokenomics and some magic.

90% Buyback 10% Fee

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

The Wizard of Buyback (WIZB) Erőforrás

Hivatalos webhely

The Wizard of Buyback árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) The Wizard of Buyback (WIZB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) The Wizard of Buyback (WIZB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) The Wizard of Buyback rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) The Wizard of Buyback árelőrejelzését most!

WIZB helyi valutákra

The Wizard of Buyback (WIZB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) The Wizard of Buyback (WIZB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WIZB token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: The Wizard of Buyback (WIZB)

Mennyit ér ma a(z) The Wizard of Buyback (WIZB)?
A(z) élő WIZB ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WIZB ára a(z) USD esetében?
A(z) WIZB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) The Wizard of Buyback piaci plafonja?
A(z) WIZB piaci plafonja $ 9.23K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WIZB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WIZB keringésben lévő tokenszáma 999.35M USD.
Mi volt a(z) WIZB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WIZB mindenkori legmagasabb ára 0.00113077 USD.
Mi volt a(z) WIZB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WIZB mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WIZB kereskedési volumene?
A(z) WIZB élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WIZB ára emelkedni fog idén?
A(z) WIZB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WIZB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:16:40 (UTC+8)

The Wizard of Buyback (WIZB) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

