The Wizard of Buyback (WIZB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00113077$ 0.00113077 $ 0.00113077 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.47% Árváltozás (1D) -6.12% Árváltozás (7D) -19.16% Árváltozás (7D) -19.16%

The Wizard of Buyback (WIZB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WIZB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WIZB valaha volt legmagasabb ára $ 0.00113077, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WIZB változása a következő volt: -0.47% az elmúlt órában, -6.12% az elmúlt 24 órában, és -19.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Wizard of Buyback (WIZB) piaci információk

Piaci érték $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K Forgalomban lévő készlet 999.35M 999.35M 999.35M Teljes tokenszám 999,347,885.560472 999,347,885.560472 999,347,885.560472

A(z) The Wizard of Buyback jelenlegi piaci plafonja $ 9.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WIZB keringésben lévő tokenszáma 999.35M, és a teljes tokenszám 999347885.560472. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.23K.