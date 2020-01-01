The Upsider AI (UP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Upsider AI (UP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Upsider AI (UP) tokennel kapcsolatos információk The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI. Hivatalos webhely: https://theupsiderai.com/ Vásárolj most UP tokent!

The Upsider AI (UP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Upsider AI (UP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 779.68K $ 779.68K $ 779.68K Teljes tokenszám: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M Keringésben lévő tokenszám: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 779.68K $ 779.68K $ 779.68K Minden idők csúcspontja: $ 0.00117061 $ 0.00117061 $ 0.00117061 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00078625 $ 0.00078625 $ 0.00078625 További tudnivalók a(z) The Upsider AI (UP) áráról

The Upsider AI (UP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Upsider AI (UP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UP token élő árfolyamát!

