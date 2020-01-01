The Three Kingdoms (TTK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Three Kingdoms (TTK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Three Kingdoms (TTK) tokennel kapcsolatos információk The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. Hivatalos webhely: https://ttk.gg/ Fehér könyv: https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/ Vásárolj most TTK tokent!

The Three Kingdoms (TTK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Three Kingdoms (TTK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 124.32K $ 124.32K $ 124.32K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 824.77M $ 824.77M $ 824.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 150.73K $ 150.73K $ 150.73K Minden idők csúcspontja: $ 0.601969 $ 0.601969 $ 0.601969 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00015073 $ 0.00015073 $ 0.00015073 További tudnivalók a(z) The Three Kingdoms (TTK) áráról

The Three Kingdoms (TTK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Three Kingdoms (TTK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TTK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TTK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TTK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TTK token élő árfolyamát!

TTK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TTK kapcsán? TTK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TTK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

