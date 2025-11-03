TőzsdeDEX+
A(z) élő The Surfing Frenchie ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DALE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DALE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DALE

DALE árinformációk

Mi a(z) DALE

DALE hivatalos webhely

DALE tokenomikai adatai

DALE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

The Surfing Frenchie Logó

The Surfing Frenchie Ár (DALE)

Nem listázott

1 DALE-USD élő ár:

$0.00014783
$0.00014783$0.00014783
-10.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
The Surfing Frenchie (DALE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:44:18 (UTC+8)

The Surfing Frenchie (DALE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162335
$ 0.00162335$ 0.00162335

$ 0
$ 0$ 0

+1.97%

-10.48%

-30.54%

-30.54%

The Surfing Frenchie (DALE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DALE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DALE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00162335, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DALE változása a következő volt: +1.97% az elmúlt órában, -10.48% az elmúlt 24 órában, és -30.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Surfing Frenchie (DALE) piaci információk

$ 147.84K
$ 147.84K$ 147.84K

--
----

$ 147.84K
$ 147.84K$ 147.84K

998.77M
998.77M 998.77M

998,770,543.315946
998,770,543.315946 998,770,543.315946

A(z) The Surfing Frenchie jelenlegi piaci plafonja $ 147.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DALE keringésben lévő tokenszáma 998.77M, és a teljes tokenszám 998770543.315946. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 147.84K.

The Surfing Frenchie (DALE) árelőzmények USD

A(z) The Surfing FrenchieUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) The Surfing Frenchie USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The Surfing Frenchie USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The Surfing Frenchie USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-10.48%
30 nap$ 0-31.84%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) The Surfing Frenchie (DALE)

Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

The Surfing Frenchie (DALE) Erőforrás

Hivatalos webhely

The Surfing Frenchie árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) The Surfing Frenchie (DALE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) The Surfing Frenchie (DALE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) The Surfing Frenchie rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) The Surfing Frenchie árelőrejelzését most!

DALE helyi valutákra

The Surfing Frenchie (DALE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) The Surfing Frenchie (DALE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DALE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: The Surfing Frenchie (DALE)

Mennyit ér ma a(z) The Surfing Frenchie (DALE)?
A(z) élő DALE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DALE ára a(z) USD esetében?
A(z) DALE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) The Surfing Frenchie piaci plafonja?
A(z) DALE piaci plafonja $ 147.84K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DALE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DALE keringésben lévő tokenszáma 998.77M USD.
Mi volt a(z) DALE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DALE mindenkori legmagasabb ára 0.00162335 USD.
Mi volt a(z) DALE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DALE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DALE kereskedési volumene?
A(z) DALE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DALE ára emelkedni fog idén?
A(z) DALE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DALE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:44:18 (UTC+8)

The Surfing Frenchie (DALE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

