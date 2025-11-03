THE SUBSTANCE (DOSE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00006797 $ 0.00006797 $ 0.00006797 24h alacsony $ 0.00007297 $ 0.00007297 $ 0.00007297 24h magas 24h alacsony $ 0.00006797$ 0.00006797 $ 0.00006797 24h magas $ 0.00007297$ 0.00007297 $ 0.00007297 Minden idők csúcspontja $ 0.0010989$ 0.0010989 $ 0.0010989 Legalacsonyabb ár $ 0.00006797$ 0.00006797 $ 0.00006797 Árváltozás (1H) -1.36% Árváltozás (1D) -2.92% Árváltozás (7D) -16.94% Árváltozás (7D) -16.94%

THE SUBSTANCE (DOSE) valós idejű ár: $0.00006859. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOSE legalacsonyabb ára $ 0.00006797, legmagasabb ára pedig $ 0.00007297 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOSE valaha volt legmagasabb ára $ 0.0010989, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006797 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOSE változása a következő volt: -1.36% az elmúlt órában, -2.92% az elmúlt 24 órában, és -16.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

THE SUBSTANCE (DOSE) piaci információk

Piaci érték $ 68.44K$ 68.44K $ 68.44K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 68.44K$ 68.44K $ 68.44K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,996,224.349174 999,996,224.349174 999,996,224.349174

A(z) THE SUBSTANCE jelenlegi piaci plafonja $ 68.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOSE keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999996224.349174. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 68.44K.