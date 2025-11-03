TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő THE SUBSTANCE ár ma 0.00006859 USD. Kövesd nyomon a(z) DOSE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOSE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő THE SUBSTANCE ár ma 0.00006859 USD. Kövesd nyomon a(z) DOSE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DOSE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DOSE

DOSE árinformációk

Mi a(z) DOSE

DOSE hivatalos webhely

DOSE tokenomikai adatai

DOSE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

THE SUBSTANCE Logó

THE SUBSTANCE Ár (DOSE)

Nem listázott

1 DOSE-USD élő ár:

--
----
-2.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
THE SUBSTANCE (DOSE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:44:10 (UTC+8)

THE SUBSTANCE (DOSE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00006797
$ 0.00006797$ 0.00006797
24h alacsony
$ 0.00007297
$ 0.00007297$ 0.00007297
24h magas

$ 0.00006797
$ 0.00006797$ 0.00006797

$ 0.00007297
$ 0.00007297$ 0.00007297

$ 0.0010989
$ 0.0010989$ 0.0010989

$ 0.00006797
$ 0.00006797$ 0.00006797

-1.36%

-2.92%

-16.94%

-16.94%

THE SUBSTANCE (DOSE) valós idejű ár: $0.00006859. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOSE legalacsonyabb ára $ 0.00006797, legmagasabb ára pedig $ 0.00007297 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOSE valaha volt legmagasabb ára $ 0.0010989, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006797 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOSE változása a következő volt: -1.36% az elmúlt órában, -2.92% az elmúlt 24 órában, és -16.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

THE SUBSTANCE (DOSE) piaci információk

$ 68.44K
$ 68.44K$ 68.44K

--
----

$ 68.44K
$ 68.44K$ 68.44K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,224.349174
999,996,224.349174 999,996,224.349174

A(z) THE SUBSTANCE jelenlegi piaci plafonja $ 68.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOSE keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999996224.349174. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 68.44K.

THE SUBSTANCE (DOSE) árelőzmények USD

A(z) THE SUBSTANCEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) THE SUBSTANCE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000302038.
A(z) THE SUBSTANCE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000242787.
A(z) THE SUBSTANCE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0004362914266867188.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.92%
30 nap$ -0.0000302038-44.03%
60 nap$ -0.0000242787-35.39%
90 nap$ -0.0004362914266867188-86.41%

Mi a(z) THE SUBSTANCE (DOSE)

THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

THE SUBSTANCE (DOSE) Erőforrás

Hivatalos webhely

THE SUBSTANCE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) THE SUBSTANCE (DOSE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) THE SUBSTANCE (DOSE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) THE SUBSTANCE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) THE SUBSTANCE árelőrejelzését most!

DOSE helyi valutákra

THE SUBSTANCE (DOSE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) THE SUBSTANCE (DOSE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DOSE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: THE SUBSTANCE (DOSE)

Mennyit ér ma a(z) THE SUBSTANCE (DOSE)?
A(z) élő DOSE ár a(z) USD esetében 0.00006859 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DOSE ára a(z) USD esetében?
A(z) DOSE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00006859. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) THE SUBSTANCE piaci plafonja?
A(z) DOSE piaci plafonja $ 68.44K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DOSE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DOSE keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) DOSE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DOSE mindenkori legmagasabb ára 0.0010989 USD.
Mi volt a(z) DOSE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DOSE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00006797 USD.
Mekkora a(z) DOSE kereskedési volumene?
A(z) DOSE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DOSE ára emelkedni fog idén?
A(z) DOSE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DOSE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:44:10 (UTC+8)

THE SUBSTANCE (DOSE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,750.46
$107,750.46$107,750.46

-2.14%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.05
$3,732.05$3,732.05

-3.14%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.22
$177.22$177.22

-3.56%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0541
$1.0541$1.0541

-16.46%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,750.46
$107,750.46$107,750.46

-2.14%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.05
$3,732.05$3,732.05

-3.14%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.22
$177.22$177.22

-3.56%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.53
$85.53$85.53

-3.46%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4360
$2.4360$2.4360

-2.55%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0321
$0.0321$0.0321

-35.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05649
$0.05649$0.05649

+182.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10350
$0.10350$0.10350

+25.28%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001999
$0.000000001999$0.000000001999

+359.54%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000522
$0.0000522$0.0000522

+107.14%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005599
$0.00005599$0.00005599

+52.93%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010386
$0.0010386$0.0010386

+35.42%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000492
$0.000000000492$0.000000000492

+26.47%