The Society Library (SL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Society Library (SL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Society Library (SL) tokennel kapcsolatos információk $SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity's wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held. Hivatalos webhely: https://sltoken.social/

The Society Library (SL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Society Library (SL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 175.41K $ 175.41K $ 175.41K Teljes tokenszám: $ 992.94M $ 992.94M $ 992.94M Keringésben lévő tokenszám: $ 592.94M $ 592.94M $ 592.94M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 293.74K $ 293.74K $ 293.74K Minden idők csúcspontja: $ 0.00918104 $ 0.00918104 $ 0.00918104 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00029582 $ 0.00029582 $ 0.00029582 További tudnivalók a(z) The Society Library (SL) áráról

The Society Library (SL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Society Library (SL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SL token élő árfolyamát!

SL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SL kapcsán? SL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

