The RugCoon (RUGGA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The RugCoon (RUGGA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The RugCoon (RUGGA) tokennel kapcsolatos információk The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. Hivatalos webhely: https://www.rugga.me/ Vásárolj most RUGGA tokent!

The RugCoon (RUGGA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The RugCoon (RUGGA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 62.09K $ 62.09K $ 62.09K Teljes tokenszám: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 62.09K $ 62.09K $ 62.09K Minden idők csúcspontja: $ 0.00931742 $ 0.00931742 $ 0.00931742 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) The RugCoon (RUGGA) áráról

The RugCoon (RUGGA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The RugCoon (RUGGA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RUGGA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RUGGA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RUGGA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RUGGA token élő árfolyamát!

RUGGA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RUGGA kapcsán? RUGGA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RUGGA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

