The Resistance Cat ($RECA) tokennel kapcsolatos információk Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem. Hivatalos webhely: https://reca.live Vásárolj most $RECA tokent!

The Resistance Cat ($RECA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Resistance Cat ($RECA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 301.91K $ 301.91K $ 301.91K Teljes tokenszám: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 306.08K $ 306.08K $ 306.08K Minden idők csúcspontja: $ 0.887984 $ 0.887984 $ 0.887984 Minden idők mélypontja: $ 0.00981998 $ 0.00981998 $ 0.00981998 Jelenlegi ár: $ 0.03067522 $ 0.03067522 $ 0.03067522 További tudnivalók a(z) The Resistance Cat ($RECA) áráról

The Resistance Cat ($RECA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Resistance Cat ($RECA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $RECA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $RECA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $RECA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $RECA token élő árfolyamát!

$RECA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $RECA kapcsán? $RECA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $RECA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

