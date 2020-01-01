The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenomikai adatai

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokennel kapcsolatos információk

PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!

Hivatalos webhely:
https://app.virtuals.io/virtuals/14759

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 32.12K
$ 32.12K$ 32.12K
Teljes tokenszám:
$ 910.09M
$ 910.09M$ 910.09M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 910.09M
$ 910.09M$ 910.09M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 32.12K
$ 32.12K$ 32.12K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0038774
$ 0.0038774$ 0.0038774
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEAGUY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PEAGUY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PEAGUY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEAGUY token élő árfolyamát!

PEAGUY árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEAGUY kapcsán? PEAGUY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.