The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) tokennel kapcsolatos információk The Order of the Golden Bull worships at the feet of our lord, the one true animal idol of crypto; The Golden Bull. Become an acolyte today and we shall manifest the fabled GOLDEN BULLRUN. It is long prophesied that the Golden Bull shall return to our earthly realm, sparking off the GOLDEN BULLRUN and justly rewarded those that remained faithful. By worship and following of the commandments, acolytes of the Order of the Golden Bull will find their purpose and receive their rewards Hivatalos webhely: https://www.goldenbullrun.com Vásárolj most $GOLDEN tokent!

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.71K $ 21.71K $ 21.71K Teljes tokenszám: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.71K $ 21.71K $ 21.71K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) áráról

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $GOLDEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $GOLDEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $GOLDEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $GOLDEN token élő árfolyamát!

$GOLDEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $GOLDEN kapcsán? $GOLDEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $GOLDEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

