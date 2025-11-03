The Orange Era (ORANGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00484745$ 0.00484745 $ 0.00484745 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.04% Árváltozás (1D) -2.12% Árváltozás (7D) -18.65% Árváltozás (7D) -18.65%

The Orange Era (ORANGE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORANGE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORANGE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00484745, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORANGE változása a következő volt: -1.04% az elmúlt órában, -2.12% az elmúlt 24 órában, és -18.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Orange Era (ORANGE) piaci információk

Piaci érték $ 44.69K$ 44.69K $ 44.69K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 44.69K$ 44.69K $ 44.69K Forgalomban lévő készlet 999.62M 999.62M 999.62M Teljes tokenszám 999,621,486.633906 999,621,486.633906 999,621,486.633906

A(z) The Orange Era jelenlegi piaci plafonja $ 44.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ORANGE keringésben lévő tokenszáma 999.62M, és a teljes tokenszám 999621486.633906. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 44.69K.