The Omnipotence (OMN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00145452$ 0.00145452 $ 0.00145452 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.78% Árváltozás (1D) -0.78% Árváltozás (7D) -16.50% Árváltozás (7D) -16.50%

The Omnipotence (OMN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)OMN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OMN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00145452, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OMN változása a következő volt: -0.78% az elmúlt órában, -0.78% az elmúlt 24 órában, és -16.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Omnipotence (OMN) piaci információk

Piaci érték $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K Forgalomban lévő készlet 999.64M 999.64M 999.64M Teljes tokenszám 999,638,552.198944 999,638,552.198944 999,638,552.198944

A(z) The Omnipotence jelenlegi piaci plafonja $ 7.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OMN keringésben lévő tokenszáma 999.64M, és a teljes tokenszám 999638552.198944. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.81K.