Blue Chip Blitz
A(z) élő The Odor ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ODOR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ODOR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ODOR

ODOR árinformációk

Mi a(z) ODOR

ODOR hivatalos webhely

ODOR tokenomikai adatai

ODOR árelőrejelzés

The Odor Logó

The Odor Ár (ODOR)

Nem listázott

1 ODOR-USD élő ár:

$0.00012521
$0.00012521
-17.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
The Odor (ODOR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:56 (UTC+8)

The Odor (ODOR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-2.77%

-17.74%

-31.62%

-31.62%

The Odor (ODOR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ODOR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ODOR valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ODOR változása a következő volt: -2.77% az elmúlt órában, -17.74% az elmúlt 24 órában, és -31.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Odor (ODOR) piaci információk

$ 62.66K
$ 62.66K

--
--

$ 105.23K
$ 105.23K

500.45M
500.45M

840,458,468.6993265
840,458,468.6993265

A(z) The Odor jelenlegi piaci plafonja $ 62.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ODOR keringésben lévő tokenszáma 500.45M, és a teljes tokenszám 840458468.6993265. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 105.23K.

The Odor (ODOR) árelőzmények USD

A(z) The OdorUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) The Odor USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The Odor USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) The Odor USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-17.74%
30 nap$ 0-16.72%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) The Odor (ODOR)

Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows.

More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide.

Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

The Odor (ODOR) Erőforrás

Hivatalos webhely

The Odor árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) The Odor (ODOR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) The Odor (ODOR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) The Odor rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) The Odor árelőrejelzését most!

ODOR helyi valutákra

The Odor (ODOR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) The Odor (ODOR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ODOR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: The Odor (ODOR)

Mennyit ér ma a(z) The Odor (ODOR)?
A(z) élő ODOR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ODOR ára a(z) USD esetében?
A(z) ODOR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) The Odor piaci plafonja?
A(z) ODOR piaci plafonja $ 62.66K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ODOR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ODOR keringésben lévő tokenszáma 500.45M USD.
Mi volt a(z) ODOR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ODOR mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) ODOR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ODOR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ODOR kereskedési volumene?
A(z) ODOR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ODOR ára emelkedni fog idén?
A(z) ODOR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ODOR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:43:56 (UTC+8)

The Odor (ODOR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,754.89

$3,731.95

$177.21

$1.0534

$0.9999

$107,754.89

$3,731.95

$177.21

$85.42

$2.4364

$0.00000

$0.00000

$0.0321

$0.05649

$0.10350

$0.000000001999

$0.0000522

$0.00005566

$0.0010183

$0.000000000492

