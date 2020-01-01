The Notwork (NOTWORK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Notwork (NOTWORK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Notwork (NOTWORK) tokennel kapcsolatos információk The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic. Hivatalos webhely: https://thenotwork.cc/ Fehér könyv: https://thenotwork.cc/ Vásárolj most NOTWORK tokent!

The Notwork (NOTWORK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Notwork (NOTWORK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 51.00K $ 51.00K $ 51.00K Teljes tokenszám: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Keringésben lévő tokenszám: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 51.00K $ 51.00K $ 51.00K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) The Notwork (NOTWORK) áráról

The Notwork (NOTWORK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Notwork (NOTWORK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NOTWORK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NOTWORK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NOTWORK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NOTWORK token élő árfolyamát!

NOTWORK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NOTWORK kapcsán? NOTWORK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NOTWORK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!