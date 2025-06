A(z) The Neko (NEKO) élő ára ma: 0 USD . A jelenlegi piaci kapitalizációja $ 0.00 USD . A(z)NEKO USD ár valós időben frissül. Kulcs The Neko Piaci teljesítmény: – 24 órás kereskedési volumen: -- USD – The Neko árváltozás a napon belül: -- – 0.00 USD keringésben lévő token.

The Neko (NEKO) árteljesítmény: USD

A(z) The NekoUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.

A(z) The Neko USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.

A(z) The Neko USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.

A(z) The Neko USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Időszak Változás (USD) Változás (%) Ma $ 0 -- 30 nap $ 0 +6.42% 60 nap $ 0 +23.19% 90 nap $ 0 --

The Neko (NEKO) árelemzés

Ismerd meg a(z) The Neko legújabb árelemzését: 24 órás min. és max. érték, ATH és napi változások:

24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -1.42%

The Neko (NEKO) piaci információk

Merülj el a piaci statisztikákban: piaci kapitalizáció, 24 órás volumen és kínálat: