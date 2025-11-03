the most watched egg (EGG) árinformáció (USD)

the most watched egg (EGG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)EGG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EGG valaha volt legmagasabb ára $ 0.0012292, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EGG változása a következő volt: -0.02% az elmúlt órában, -5.44% az elmúlt 24 órában, és -23.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A(z) the most watched egg jelenlegi piaci plafonja $ 11.25K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EGG keringésben lévő tokenszáma 969.59M, és a teljes tokenszám 969587903.029587. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.25K.