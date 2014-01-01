The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokennel kapcsolatos információk Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community! Hivatalos webhely: https://dengdeng.live/ Vásárolj most DENGDENG tokent!

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.80K $ 6.80K $ 6.80K Teljes tokenszám: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.80K $ 6.80K $ 6.80K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) áráról

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DENGDENG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DENGDENG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DENGDENG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DENGDENG token élő árfolyamát!

DENGDENG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DENGDENG kapcsán? DENGDENG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DENGDENG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

