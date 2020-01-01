THE MEME GAME (MEMEGAME) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) THE MEME GAME (MEMEGAME) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

THE MEME GAME (MEMEGAME) tokennel kapcsolatos információk $MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value. Hivatalos webhely: https://memegame.io/ Fehér könyv: https://memegame.io/

THE MEME GAME (MEMEGAME) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) THE MEME GAME (MEMEGAME) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.21K $ 13.21K $ 13.21K Teljes tokenszám: $ 852.17M $ 852.17M $ 852.17M Keringésben lévő tokenszám: $ 852.17M $ 852.17M $ 852.17M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.21K $ 13.21K $ 13.21K Minden idők csúcspontja: $ 0.00105196 $ 0.00105196 $ 0.00105196 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) THE MEME GAME (MEMEGAME) áráról

THE MEME GAME (MEMEGAME) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) THE MEME GAME (MEMEGAME) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MEMEGAME tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MEMEGAME token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MEMEGAME tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MEMEGAME token élő árfolyamát!

MEMEGAME árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MEMEGAME kapcsán? MEMEGAME-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MEMEGAME tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

