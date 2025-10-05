The Meerkat Meme (MEERKAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.13% Árváltozás (1D) -1.55% Árváltozás (7D) +13.92% Árváltozás (7D) +13.92%

The Meerkat Meme (MEERKAT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEERKAT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEERKAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00208666, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEERKAT változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -1.55% az elmúlt 24 órában, és +13.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

The Meerkat Meme (MEERKAT) piaci információk

Piaci érték $ 34.21K$ 34.21K $ 34.21K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 34.21K$ 34.21K $ 34.21K Forgalomban lévő készlet 999.48M 999.48M 999.48M Teljes tokenszám 999,482,631.15692 999,482,631.15692 999,482,631.15692

A(z) The Meerkat Meme jelenlegi piaci plafonja $ 34.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEERKAT keringésben lévő tokenszáma 999.48M, és a teljes tokenszám 999482631.15692. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.21K.