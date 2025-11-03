TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő THE LONGEST PUMPFUN STREAM ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PUMPATHON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PUMPATHON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő THE LONGEST PUMPFUN STREAM ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PUMPATHON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PUMPATHON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PUMPATHON

PUMPATHON árinformációk

Mi a(z) PUMPATHON

PUMPATHON tokenomikai adatai

PUMPATHON árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

THE LONGEST PUMPFUN STREAM Logó

THE LONGEST PUMPFUN STREAM Ár (PUMPATHON)

Nem listázott

1 PUMPATHON-USD élő ár:

--
----
-0.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:15:50 (UTC+8)

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00341605
$ 0.00341605$ 0.00341605

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.32%

-11.24%

-11.24%

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PUMPATHON legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PUMPATHON valaha volt legmagasabb ára $ 0.00341605, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PUMPATHON változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.32% az elmúlt 24 órában, és -11.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) piaci információk

$ 10.19K
$ 10.19K$ 10.19K

--
----

$ 10.19K
$ 10.19K$ 10.19K

999.42M
999.42M 999.42M

999,418,677.362392
999,418,677.362392 999,418,677.362392

A(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM jelenlegi piaci plafonja $ 10.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PUMPATHON keringésben lévő tokenszáma 999.42M, és a teljes tokenszám 999418677.362392. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.19K.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) árelőzmények USD

A(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAMUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.32%
30 nap$ 0-41.31%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

The longest stream on Pump.fun

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

THE LONGEST PUMPFUN STREAM árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM árelőrejelzését most!

PUMPATHON helyi valutákra

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PUMPATHON token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Mennyit ér ma a(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)?
A(z) élő PUMPATHON ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PUMPATHON ára a(z) USD esetében?
A(z) PUMPATHON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM piaci plafonja?
A(z) PUMPATHON piaci plafonja $ 10.19K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PUMPATHON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PUMPATHON keringésben lévő tokenszáma 999.42M USD.
Mi volt a(z) PUMPATHON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PUMPATHON mindenkori legmagasabb ára 0.00341605 USD.
Mi volt a(z) PUMPATHON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PUMPATHON mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PUMPATHON kereskedési volumene?
A(z) PUMPATHON élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PUMPATHON ára emelkedni fog idén?
A(z) PUMPATHON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PUMPATHON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:15:50 (UTC+8)

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,739.10
$107,739.10$107,739.10

-2.15%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.17
$3,732.17$3,732.17

-3.14%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.47
$176.47$176.47

-3.97%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0362
$1.0362$1.0362

-17.88%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.17
$3,732.17$3,732.17

-3.14%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,739.10
$107,739.10$107,739.10

-2.15%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.47
$176.47$176.47

-3.97%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4193
$2.4193$2.4193

-3.22%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0362
$1.0362$1.0362

-17.88%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07207
$0.07207$0.07207

+620.70%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0253
$0.0253$0.0253

-91.23%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05671
$0.05671$0.05671

+2.69%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07207
$0.07207$0.07207

+620.70%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000949
$0.000000000949$0.000000000949

+118.16%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006636
$0.00006636$0.00006636

+81.26%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003799
$0.0003799$0.0003799

+89.95%

DGGO Logó

DGGO

DGGO

$0.000000193
$0.000000193$0.000000193

+60.83%