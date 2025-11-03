THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00341605$ 0.00341605 $ 0.00341605 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.32% Árváltozás (7D) -11.24% Árváltozás (7D) -11.24%

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PUMPATHON legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PUMPATHON valaha volt legmagasabb ára $ 0.00341605, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PUMPATHON változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.32% az elmúlt 24 órában, és -11.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) piaci információk

Piaci érték $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K Forgalomban lévő készlet 999.42M 999.42M 999.42M Teljes tokenszám 999,418,677.362392 999,418,677.362392 999,418,677.362392

A(z) THE LONGEST PUMPFUN STREAM jelenlegi piaci plafonja $ 10.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PUMPATHON keringésben lévő tokenszáma 999.42M, és a teljes tokenszám 999418677.362392. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.19K.